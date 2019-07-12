Россия создает новую версию истребителя Су-30СМ

В России разрабатывают новую модификацию многоцелевого истребителя Су-30СМ, сообщает Интерфакс со ссылкой на источник в авиапроме.

Как рассказал собеседник агентства, к опытно-конструкторским работам по созданию модернизированного истребителя под шифром Су-30СМД приступило Опытно-конструкторское бюро Сухого. Эта модификация получит самый современный двигатель АЛ-41Ф-1С (изделие 117С), который сейчас устанавливается на серийные самолеты Су-35.

По его словам, работы проводятся совместно с корпорацией "Иркут", серийно выпускающей истребители Су-30СМ.

Испытательные полеты Су-30СМД с новым двигателем должны пройти в 2020 году, сообщил источник. По итогам выполнения опытно-конструкторских работ, соответственно, будет принято решение - стоит ли оснащать этим двигателем все строевые истребители данного типа, отметил он.