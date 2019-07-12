Отдел информации 12:17

Накануне азербайджанские СМИ распространили подробности вооруженного инцидента в Гёранбойском районе. По информации, группа граждан в нетрезвом состоянии стала нарушать общественный порядок. Прибывший на место события наряд полиции во главе со старшим лейтенантом Вюсалом Керимовым призвал к порядку нарушителей закона. Однако, беснующаяся толпа напала на стражей порядка. В целях самозащиты старший лейтенант Керимов произвел несколько выстрелов в воздух. В этот момент толпа ринулась на полицейских, и Керимов произвел еще один выстрел. Пуля попала в левый глаз жителя Гёранбоя Летифа Амрахова. Затем продолжилась схватка полицейских с пьяной толпой. Хулиганы выхватили пистолет из рук Керимова и нанесли рукояткой пистолета несколько ударов по голове полицейского. В потасовке пострадал еще один полицейский – Сафар Гасанов.

По факту инцидента МВД и Генрпокуратура Азербайджана распространили совместное заявление. По информации правоохранительных органов, ночью 12 июля, находящийся на службе на территории поселка Горан Гёранбойского района оперуполномоченный РОП Вюсал Керимов для уточнения причины подошел к группе лиц, собравшихся у края дороги в связи с произошедшим ДТП. В это время между этими лицами и сотрудником полиции произошел спор, и один из них – житель села Гарапиримли Лятиф Амрахов нанес неожиданный удар сотруднику полиции, повалив его на землю. Во время предупредительного выстрела, сделанного из табельного оружия стражем порядка, пуля попала в племянника Лятифа Амрахова - Тебриза Амрахова. После этого брат Тебриза - Парвиз Амрахов, отняв оружие у сотрудника полиции, нанес им многочисленные удары по голове Керимова, приведшие к тяжким телесным повреждениям. Пострадавший сотрудник полиции Керимов и гражданин Амрахов были госпитализированы в Центральную больницу Гянджи.