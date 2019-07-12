Вооруженный инцидент в Гёранбое – ранены полицейский и житель района совместное заявление Генпрокуратуры и МВД
Накануне азербайджанские СМИ распространили подробности вооруженного инцидента в Гёранбойском районе. По информации, группа граждан в нетрезвом состоянии стала нарушать общественный порядок. Прибывший на место события наряд полиции во главе со старшим лейтенантом Вюсалом Керимовым призвал к порядку нарушителей закона. Однако, беснующаяся толпа напала на стражей порядка.
В целях самозащиты старший лейтенант Керимов произвел несколько выстрелов в воздух. В этот момент толпа ринулась на полицейских, и Керимов произвел еще один выстрел. Пуля попала в левый глаз жителя Гёранбоя Летифа Амрахова. Затем продолжилась схватка полицейских с пьяной толпой. Хулиганы выхватили пистолет из рук Керимова и нанесли рукояткой пистолета несколько ударов по голове полицейского. В потасовке пострадал еще один полицейский – Сафар Гасанов.
По факту инцидента МВД и Генрпокуратура Азербайджана распространили совместное заявление.
По информации правоохранительных органов, ночью 12 июля, находящийся на службе на территории поселка Горан Гёранбойского района оперуполномоченный РОП Вюсал Керимов для уточнения причины подошел к группе лиц, собравшихся у края дороги в связи с произошедшим ДТП.
В это время между этими лицами и сотрудником полиции произошел спор, и один из них – житель села Гарапиримли Лятиф Амрахов нанес неожиданный удар сотруднику полиции, повалив его на землю. Во время предупредительного выстрела, сделанного из табельного оружия стражем порядка, пуля попала в племянника Лятифа Амрахова - Тебриза Амрахова. После этого брат Тебриза - Парвиз Амрахов, отняв оружие у сотрудника полиции, нанес им многочисленные удары по голове Керимова, приведшие к тяжким телесным повреждениям.
Пострадавший сотрудник полиции Керимов и гражданин Амрахов были госпитализированы в Центральную больницу Гянджи.
По факту было возбуждено уголовное дело по статьям 126.1 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, то есть вреда, опасного для жизни человека, или повлекшего за собой потерю зрения, слуха, речи либо какого-либо органа или утрату органом его функций, психическое расстройство или иное расстройство здоровья, длительную утрату трудоспособности не менее чем на одну треть или заведомо чреватой полной утратой профессиональной трудоспособности, либо прерывание беременности, или вреда, следствием которого явилось заболевание лица наркоманией или токсикоманией, либо выразившегося в неизгладимом обезображивании лица), 309.2 (совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий, если это повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан или организаций, либо охраняемым законом интересам общества или государства, совершенные с применением насилия или с угрозой его применения, либо с применением оружия или других специальных средств, либо повлекшие тяжкие последствия) и 315.2 (применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей, либо применение в отношении его близких родственников насилия, не опасного для жизни или здоровья, а равно угроза применения такого насилия) УК Азербайджана, была создана следственно-оперативная группа из сотрудников полиции и прокуратуры. По делу были назначены экспертизы, осмотрено место события, взяты вещественные доказательства и осуществлены другие необходимые следственные действия.
В Гёранбой были командированы ответственные сотрудники МВД и Генпрокуратуры.
Продолжение следствия по уголовному делу поручено Следственному управлению по делам о тяжких преступлениях Генпрокуратуры.