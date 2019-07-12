Турция начала новую спецоперацию в Ираке

Министерство национальной обороны Турции проводит новую антитеррористическую операцию на севере Ирака.

"На севере Ирака 12 июля в 22:00 наши отряды спецназа начали новую операцию "Лапа-2" при поддержке артиллерии и ВВС", - говорится в заявлении турецкого военного ведомства.

В Минобороны отметили, что в операции также принимает участие сухопутная военная техника, боевые вертолеты T129 ATAK, а также беспилотные летательные аппараты.

"Лапа-2" направлена на уничтожение укрытий террористических организаций в иракском регионе Хакурк", - сообщается в заявлении.

28 мая ВС Турции объявили о начале крупномасштабной военной операции на севере Ирака под названием "Лапа". За это время турецкие военные нейтрализовали более 60 курдских террористов.