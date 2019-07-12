Тереза Мэй: Скучать по работе премьера не буду

Уходящая в отставку премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что не будет скучать по должности, и призналась, что с нетерпением ожидает переезда из резиденции главы кабмина на Даунинг-стрит в дом в Беркшире.

По словам британского политика, жизнь в резиденции одновременно являлась и местом работы. «Вы знаете — в любой момент вам могут позвонить, люди могут принести вам бумаги», — передает ее слова The Sun.

Мэй подчеркнула, что будущему премьеру придется столкнуться со сложностями работы: "Слишком много политиков думают, что быть премьер-министром, значит, иметь много власти. На самом деле это позиция службы стране".

Напомним, 23 июля в Великобритании назовут имя нового премьера страны: им станет либо Борис Джонсон, либо Джереми Хант.