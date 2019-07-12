Синоптики обещают дожди

С сегодняшнего вечера в горных и предгорных районах ожидаются проливные дожди, в горных реках повысится водность, возможны кратковременные сели, сообщает пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов.

Со вчерашней ночи и до сегодняшнего утра на территории страны погода была нестабильной.

В некоторых северных и западных районах шли грозовые дожди, в Гёйгёльском и Гедабейском районах выпал град, местами усиливался западный ветер.

Максимальная скорость ветра в Гяндже и Нафталане достигала 34 м/с, в Тертере - 30 м/с, в Товузе - 26 м/с, Барде - 25 м/с, Мингячевире - 24 м/с, Шамкире - 22 м/с, Гёкчае и Евлахе - 21 м/с, Набране - 20 м/с, Нефтчале и Агстафе - 18 м/с, Загатале - 15 м/с, на Абшеронском полуострове и Абшеронском приморском районе - 17-23 м/с, временами до 26-28 м/с.

Согласно данным станции на Нефтяных Камнях, высота волны в море достигала 4,7 метров.

Объем выпавших осадков в Гёкгёле составил 18 миллиметров, Гусаре – шесть миллиметров, Сарыбаше (Гах), Тертере - четыре миллиметров, Евлахе - три миллиметров, Хыналыге и Губе - два миллиметров, Грызе, Барде, Мингячевире, Нафталане, Балакене, Огузе, Загатале, Шеки (Кишчай) и Дашкясане - 0-1 миллиметр.

В Гёйгёле и Гаджикенде выпал град диаметром 15 миллиметров, в Гедабеке - 11 миллиметров, в Гяндже выпал мелкий град.