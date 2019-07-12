Сделка с миллиардером стоила должности американскому министру

Отставку принял президент Дональд Трамп. По его словам, отставка связана с обвинениями в растлении несовершеннолетних в отношении миллиардера Джеффри Эпштейна.

Министр труда США Александр Акоста объявил о своей отставке. Это решение стало результатом резкой критики министра в прессе за его мягкое отношение в бытность свою прокурором к миллиардеру, обвиненному в сексуальных преступлениях против несовершеннолетних.

В 2007 году Акоста, занимавший пост окружного прокурора во Флориде, помог Эпштейну заключить компенсационную сделку с жертвами. В результате миллиардер получил более мягкое наказание.

Давний эпизод в профессиональной биографии Акосты привлек внимание СМИ после того, как 6 июля американский мультимиллионер и финансист Джефри Эпштейн был арестован в связи с обвинениями в причастности к сексуальным преступлениям. Против Эпштейна были выдвинуты также обвинения в торговле людьми.

В 2008 году Эпштейну предъявили подобные обвинения во Флориде, где Акоста работал федеральным прокурором. Дело тогда завершилось досудебным соглашением прокуратуры и Эпштейна. Ему пришлось зарегистрироваться как сексуальному преступнику, выплатить компенсацию жертвам и провести 13 месяцев в окружной тюрьме, хотя он мог во время заключения выходить на работу 6 дней в неделю.