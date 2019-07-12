Нападение на отель в Сомали десятки жертв
Не менее 26 человек, включая иностранцев, стали жертвами нападения боевиков на отель на юге Сомали в городе Кисмайо, сообщают западные СМИ со ссылкой на местные власти.
В частности, среди погибших - двое американцев, один британец, один канадец, трое кенийцев и три гражданина Танзании.
Еще 56 человек получили ранения.
Ответственность за нападение взяла на себя группировка "Аш-Шабаб".
Накануне террорист-смертник привел в действие взрывное устройство в отеле, за чем последовало нападение боевиков.