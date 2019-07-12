Британия продолжает удерживать иранский танкер

Полиция освободила всех четырех членов экипажа иранского нефтяного танкера Grace 1, задержанного в Гибралтарском проливе.

Моряков отпустили под залог без предъявления обвинений, говорится в заявлении полиции, опубликованном в Twitter. В правоохранительных органах добавили, что расследование продолжается, а судно остается под арестом.

Иранский танкер Grace 1 был задержан 4 июля. По версии гибралтарских властей, судно должно было доставить нефть на нефтеперерабатывающий завод «Банияс» в провинции Тартус на северо-западе Сирии. Тегеран перевозку сырья отрицает и выразил Лондону протест. 11 июля Великобритания заявила, что в качестве ответной меры Иран попытался задержать британское судно в Ормузском проливе.