Крупнейший штраф для Facebook

Американский регулятор одобрил рекордный штраф в размере 5 млрд долларов для компании Facebook в рамках дела Cambridge Analytica, по которому расследуются нарушения при передаче конфиденциальности данных.

Федеральная торговая комиссия США оценивала сведения в том, что британская консалтинговая компания Cambridge Analytica с нарушением правил получила данные о 87 млн пользователей социальной сети.

В Facebook и Федеральной торговой комиссии Би-би-си сообщили, что у них нет комментариев по этому поводу.

На этой неделе соглашение одобрили трое из пяти членов комиссии. Минюст США должен принять окончательное решение. Сколько времени для этого потребуется, пока не ясно.