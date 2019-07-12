Ведущий: Дмитрий Рой 17:31

Как ни старайся представить максимально полную информационную картину дня - все одно, часть новостей по разным причинам остается «за бортом». Какие-то из них - со временем всплывут в аналитических материалах и комментариях haqqin.az, но большинство - просто уйдут в небытие. А жаль, поскольку без таких вот, малозначащих на первый взгляд сообщений в информационной ленте, картина мира выглядит неполной. Поэтому, читатель, попытаемся вместе заполнить этот пробел в новой рубрике нашего сайта: "За бортом недели". Канкан Парижа и Хафтара Интересное продолжение получила на днях история с американскими противотанковыми комплексами Javelin, которые были обнаружены ливийскими правительственными войсками в отбитом ими у отрядов фельдмаршала-ренегата Халифы Хафтара городе Гериане.

На ящиках, в которые ракеты были упакованы, стояла маркировка вооруженных сил ОАЭ, которые получают Javelin’ы из США. Запахло скандалом, поскольку Вашингтон к Хафтару относится крайне настороженно и подобный реэкспорт явно бы не одобрил. Опять же - существует запрет ООН на поставки оружия в Ливию, причем - любой из воюющих там сторон. Но при детальном исследовании находки выяснилось, что хоть на ящиках маркировка и ВС ОАЭ, но на контейнерах она - французская. То есть, изначально они прибыли именно из Франции. И после того, как эта информация была обнародована, несколько дней международные наблюдатели имели возможность наблюдать зажигательный дипломатический канкан, который с энтузиазмом исполнял Париж. Сначала было заявлено, что действительно, эти ракетные комплексы - имущество французской армии, но в Ливию их доставили исключительно в целях самообороны, и находились они только в руках военных, которых Франция отправила наблюдателями в эту страну. Циничные скептики тут же, разумеется, задали вопрос: «А чего ж тогда эти комплексы находились в укромных местах города, который, по сути, являлся временной штаб-квартирой Хафтара?» На что последовал совершенно феерический ответ Парижа: оказывается, конкретно эти Javelin были неисправны, их просто убрали в укромное место для последующей утилизации, а что в Гериане - так это просто совпадение такое. И действительно, где ж еще хранить непригодное к использованию оружие, как неподалеку от ставки героического ливийского фельдмаршала, спонсором которого является Париж? И хранить непременно в тайнике, под охраной ливийских боевиков… Масуда сын Масрур Ну а пока все наблюдали за парижским канканом, в Иракском Курдистане наконец-то появились новые президент и премьер-министр. Ну как новые? Фамилия-то у них одна - точно такая же, как и у первого президента этой автономии, занимавшего этот пост двенадцать лет, Масуда Барзани. Причем, именно его, Масуда сын, Масрур, стал премьером. А племянник, Нечирван Барзани, соответственно, президентом. Такая вот в Эрбиле семейная президентско-премьерская династия образовалась.

Симпатизирующие курдам политические круги и представители «прогрессивной общественности» в США, Европе и Израиле очень любят рассказывать миру о приверженности Иракского Курдистана и вообще всех курдских анклавов политическим ценностям Запада - демократии, правам человека и тому подобному. Не вызывает сомнений, что и данному эпизоду многолетнего сосредоточения власти в руках одной семьи они найдут простое и логичное объяснение - ну вот горячо любят в Иракском Курдистане именно семью Барзани, а потому постоянно за нее голосуют. И кто мы такие, чтобы глумиться над этим объектом любви и единственным выбором народа? Верит население Иракского Курдистана в светлое будущее, и свои надежды связывает исключительно с семейством Барзани, как умелыми управленцами. Кстати, об итогах 12-летнего правления почтенного патриарха Масуда Барзани. В Иракском Курдистане до сих пор так и нет конституции, ее принятие постоянно откладывается. С 2014 в регионе - финансовый кризис, внешняя задолженность составляет около 20 миллиардов долларов, что в два раза превышает бюджет автономии, задолженность по зарплате госслужащим, включая полицию, спецслужбы и вооруженные формирования - три месяца, официальный уровень безработицы несколько лет составляет более 10%. Джеймс Бонд из Ирана Теперь - к новостям культуры. Власти Ирана всерьез озаботились об имидже Корпуса стражей исламской революции (КСИР). И решили активно использовать в данном вопросе международный опыт. То есть привлечь к этому делу кинематограф, поскольку еще в прошлом веке классик политической практики, знавший о захвате и удержании власти практически все, отчеканил: «Вы должны твёрдо помнить, что из всех искусств для нас важнейшим является кино».

А потому на телеэкраны страны вышел сериал «Гандо», в котором образы офицеров КСИР представляют собой талантливую смесь Джеймса Бонда и российского «Агента национальной безопасности». То есть - в огне не горят, в огне не тонут, ловят шпионов, разоблачают коррупционеров и при этом демонстрируют высокий моральный облик. Как утверждают режиссер и сценаристы, сериал основан на реальных событиях. Вышло уже 28 серий, которые пользуются огромной популярностью. Кстати, Гандо - это болотный крокодил, обитающий в провинции Систан-Белуджистан. Отличается, как утверждают исследователи, «терпением и упорством». Оригинальный символ для сотрудников спецслужб, креативно подошли к теме иранские кинематографисты за деньги из государственного бюджета. Китай ногой в двери Южной Америки А вот главе Южного командования вооруженных сил США (SOUTHCOM) адмиралу Крейгу Фоллеру не до сериалов. Готовясь к слушаниям в комитете по делам вооруженных сил Конгресса, заслуженный военачальник решил просмотреть подготовленные его штабистами данные об активности Китая в Латинской Америке.