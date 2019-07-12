Главу Одесской области выберут на конкурсе

Кандидатура нового председателя Одесской областной государственной администрации будет определена на конкурсе. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в регион, сообщается на сайте главы государства.

«Мы имели очень хороший эксперимент во Львовской области. И не можем рисковать в Одессе. Мы проведем конкурс. Очень ответственная миссия. Не хотим вас, одесситы, подвести», — сказал Зеленский.

В ходе визита в Одессу он также ознакомился с работой морского порта. Выяснилось, что его доход и чистая прибыль за последние три года упали в 16 раз. Кроме того, порт потерял около 15 процентов грузопотока. Одной из причин сложившейся ситуации названа контрабанда, уровень потерь от которой составляет примерно миллион долларов (25,5 миллиона гривен) в день.

В июне бывший губернатор региона Михаил Саакашвили обвинил мэра Одессы Геннадия Труханова и его окружение в коррупции и назвал их средневековыми бандерлогами. Кроме того, грузинский политик пригрозил главе города антикоррупционным спецназом.