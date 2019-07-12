Ульвия Худиева 19:46

«В Азербайджане ежегодно принимается 150-160 тысяч родов. Здоровье женщин и новорожденных постоянно находится в центре внимания Минздрава. В стране действует свыше 100 частных клиник, но лишь 12 из них имеют лицензию по оказанию антенатального ухода». Об этом haqqin.az заявила главный специалист в области гинекологии и маммологии, директор Республиканского перинатального Центра, председатель комиссии родовспоможения Минздрава Севиндж Мамедова. «Порой беременные женщины, не зная этого, обращаются в частные клиники, где сдают анализы и проходят УЗИ. Когда врачи в лаборатории говорят, что никаких проблем нет, женщина возвращается домой и ждет времени родов. Хотя, если даже анализы в порядке, в ходе беременности могут произойти изменения в организме, которые может выявить лишь опытный врач», - сказала она.

Руководитель Центра отмечает, что есть два вида лицензии, которые выдаются частным клиникам. «Помимо всего прочего, частная клиника может оказывать и гинекологические услуги. В эти услуги не входят антенатальный уход и родовспоможение. Беременные женщины должны знать об этом. Частные клиники также несут ответственность за состояние беременной женщины», - сказала она. По словам Севиндж Мамедовой, в течение 6 месяцев в возглавляемое ею учреждение поступили 960 больных. «600 из них находились в тяжелом состоянии. 14% из них получали антенатальный уход не в государственных больницах, а в частных клиниках. Это означает, что каждые 14 из 100 беременных женщин получают некачественную помощь. Можно сказать, что мы вернули этих больных к жизни», - сказала она.

Специалист отмечает, что для рождения здорового ребенка необходимо проходить осмотр врача в период беременности. В государственных женских консультациях предлагается антенатальные услуги и наблюдения за ходом беременности. По ее словам, в период беременности женщины должны 7 раз проходить осмотр врача-гинеколога. Но это касается лишь здоровых женщин. Если же в ходе беременности женщина перенесла какую-то болезнь, то она должна ходить на консультации чаще. Есть специальные клинические протоколы и приказы Минздрава касательно антенатальных услуг, оказываемых беременным женщинам. Главный специалист рекомендует беременным женщинам обращаться именно в государственные женские консультации. «Первые 40 дней после родов также необходимо контролировать состояние роженицы и новорожденного. Когда женщина покидает роддом, то посылается телеграмма в женскую консультацию, которая ближе всего расположена к ее дому. К сожалению, в частных клиниках отсутствует такая практика, и женщина остается без контроля и врачебной помощи после родов», - сказала она.