Сепаратисты в Камеруне похитили десятки людей

Вооруженные сепаратисты похитили около 30 человек в пятницу в Северо-Западном регионе, одном из двух разрушенных войной англоязычных районов юга Камеруна, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на очевидцев и местных жителей, передает РИА Новости.

"Три транспортных автобуса выехали из Фундонга в Баменду и были остановлены в Бело вооруженными сепаратистами... Всем пассажирам было приказано сойти и отдать свои удостоверения личности. Их увели в леса в неизвестном направлении. Сейчас они по-прежнему с ними", - заявил агентству водитель, который стал очевидцем инцидента.

Местные жители отметили, что похищение последовало за столкновениями между группировками сепаратистов в этом районе.

Один из жителей, который пожелал сохранить анонимность, сказал агентству, что настоящей причиной конфликта стало то, что одна из группировок отказалась отдать оружие другой.