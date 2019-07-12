Умер поэт-шестидесятник Виктор Соснора

Поэт Виктор Соснора умер на 84-м году жизни в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил в своем Facebook его ученик Вадим Лурье.

Лурье написал, что состояние Виктора Сосноры ухудшилось накануне, 12 июля. Поэта перевезли в городскую Мариинскую больницу.

«Состояние продолжало ухудшаться, во второй половине ночи сделали операцию (удалили желчный пузырь и многочисленные спайки в кишечнике — операция продолжалась больше двух часов), прогноз был плохой; после операции утром в реанимации прогноз также был плохой — и днем он умер», — рассказал он.

О месте и времени прощания с покойным пока не сообщается.

Виктор Соснора — советский и российский поэт. Родился в 1936 году. Первую книгу — «Январский ливень» — выпустил в 1962 году. Публиковался как в официальных советских издательствах, так и в самиздате и за рубежом. Право выезда за границу в советское время поэт получил по приглашению генерального секретаря французской компартии Мориса Тореза. Соснора читал курсы лекций в Новом Парижском университете (Венсенн) и во Вроцлаве (Польша). Состоял в Союзе писателей Санкт-Петербурга.