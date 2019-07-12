Гонконг охвачен протестами

Несколько тысяч человек вышли на улицы Гонконга в знак протеста против торговцев с материкового Китая, закупающих в городе и затем перепродающих товары, которые не облагаются налогом, передает "Интерфакс".

В ходе акции произошли столкновения полицейских с протестующими, сообщает агентство Associated Press. В эпицентре происходящего оказались многочисленные аптеки и магазины косметики, популярные у перекупщиков.

Ранее в Гонконге на протяжении нескольких недель проходили протестные акции против поправок к закону об экстрадиции. Законопроект должен был дать властям Гонконга право на передачу подозреваемых в совершении преступлений материковому Китаю. Сначала рассмотрение поправок было отложено, позднее глава администрации Гонконга Кэрри Лэм объявила, что документ рассматриваться не будет.