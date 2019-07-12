В России анонсировали поставки С-400 в другие страны

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что системы С-400 появятся не только в Турции, но и в других странах региона, сообщает РИА Нбовости.

По словам Слуцкого, Турция это только первая «ласточка». Он отметил большие объемы сотрудничества.

Есть очень «важные и серьезные страны» с аналогичными потребностями, отметил Слуцкий в интервью RT.

«В регионе обязательно появятся С-400 и более современная система вооружений из России», — заявил Слуцкий.