Гюльнар Алиева, собкор 22:21

После того, как Грузию охватили антироссийские протесты, Россия прервала авиасообщение с этой страной. Эксперты ожидают, что это приведет к резкому сокращению туристов из России в Грузии, что нанесет сильный ущерб экономике этой страны. Когда только вводился этот запрет, чиновники предлагали россиянам альтернативные маршруты отдыха – Азербайджан, Армению, Турцию и даже сепаратистскую Абхазию.

Однако азербайджанские эксперты сомневаются, что из-за высоких цен и низкого уровня сервиса в туристическом секторе Азербайджана, вряд ли стоит ожидать наплыва российских туристов. По их мнению, Азербайджан в самом лучшем случае может привлечь 1% от общего числа российских туристов, которые хотели отдохнуть в соседней Грузии. И это если будет проведена соответствующая рекламная акция. Как пишет российское издание Tourbus, в январе-апреле Азербайджан посетили более 231 тыс. россиян (спад на 3,4% в годовом выражении). При этом в апреле число российских туристов, посетивших Азербайджан, по сравнению с апрелем 2018 года сократилось на 4,7% — до 64 487 человек. Оценки спроса на туры в Азербайджан на организованном рынке, по мнению экспертов АТОР, тоже демонстрируют стагнацию или спад: продажи у компаний или снизились до 10%, или соответствуют объемам прошлого года. Генеральный директор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин говорит о снижении спроса на направление на 10% и видит одну из причин этого в ослаблении курса рубля к манату. По мнению эксперта, продажам туров в Азербайджан также мешает и высокая стоимость перелета: на выходные билет в Баку обходится в 18-20 тыс. руб., что подчас эквивалентно стоимости авиапутешествия в Европу.

«Такая цена авиаперелета по карману обеспеченным туристам, которые отдыхают не один раз в год», – подчеркивает он. По оценке Сергея Ромашкина, стоимость перелета в Ереван обходится примерно на 10% дешевле, чем в Баку. При прямом авиасообщении с Грузией билеты в Тбилиси были на 20% дешевле, чем при авиапутешествии в Баку. К перечню «слабых» мест направления туроператоры добавляют и отсутствие рекламы на российском рынке, и слабое знание азербайджанского турпродукта розницей. Как пример незнания специфики продукта специалисты ICS Travel Group сообщают о том, что часть туристов и агентов воспринимают Азербайджан как пляжную страну. «Азербайджан – очень гостеприимная страна, но большого прорыва тут ждать не стоит. Направление молодое, и многое еще нужно развивать», – считает руководитель направления туроператора PAC Group Светлана Гриценко. По оценкам туроператоров, в тройке Грузия-Армения-Азербайджан доля продаж последнего не превышает 20-25%. На Грузию приходилось 45-50% продаж туров, на Армению – 30%, остальное – на Азербайджан. Как отмечает Светлана Гриценко из PAC Group, Азербайджан «проигрывает по ценам своим конкурентам», но зато выигрывает по уровню сервиса, отелей.