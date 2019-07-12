В Лондоне автомобиль въехал в группу людей фото
Автомобиль въехал в группу людей на юго-западе Лондона, пострадали не менее семи человек, сообщает газета Daily Star.
По данным издания, инцидент произошел в районе Баттерси в субботу приблизительно в 23.15 по местному времени. Отмечается, что полиция выехала на место происшествия после того, как поступили сообщения о драке.
Huge Police presence in the immediate aftermath of the incident on Lombard Road, Battersea pic.twitter.com/iXLiQsZMbA— Robert Pidgeon (@Thebovinepublic) 14 июля 2019 г.
По подозрению в покушении на убийство были задержаны трое человек, еще четверых задержали за драку в общественном месте. Как сообщает газета, инцидент не связан с терроризмом.