В Турцию прибыли еще два самолета с компонентами С-400

Шестой российский самолет приземлился в воскресенье с новой партией элементов зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 на авиабазе Мюртед в провинции Анкара. Об этом сообщает Министерство национальной обороны Турции, передает ТАСС.

"Поставки ЗРС С-400 продолжаются. В связи с этим шестой самолет приземлился на авиабазе Мюртед", - говорится в распространенном заявлении.

Ранее там приземлился также пятый самолет с компонентами С-400. В турецком оборонном ведомстве сообщили, что в воскресенье ожидается прибытие седьмого рейса из России.

Поставки С-400 в Турцию начались 12 июля. По данным Минобороны Турции, в этот день три грузовых самолета доставили на авиабазу Мюртед несколько тягачей и транспортно-заряжающую машину из состава комплекса С-400. На следующий день прилетел еще один российский самолет.