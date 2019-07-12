Британский посол: Трамп использовал Иран для мести Обаме

Бывший посол Великобритании в США Ким Дэррок передал в Лондон информацию, что президент США Дональд Трамп совершил выход из ядерной сделки с Ираном назло прежнему американскому главе государства Бараку Обаме. Об этом сообщает Daily Mail.

В опубликованных в прессе дипломатических телеграммах говорится, что Трамп решил выйти из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по «личным и идеологическим причинам», среди которых выделяется подписание его именно Обамой. Дэррок в мае 2018 года также назвал это действие «актом дипломатического вандализма».

В статье описываются попытки бывшего министра иностранных дел Британии Бориса Джонсона убедить американскую администрацию не выходить из соглашения. Несмотря на позицию по этому вопросу государственного секретаря Майка Помпео, Трамп остался непреклонен относительно «катастрофической худшей сделки в истории» и хотел заключить более жесткое соглашение.

Договор СВПД по Ирану был заключен летом 2015 года между Тегераном и шестью странами-посредниками — Россией, США, Великобританией, Китаем, Францией, Германией. В начале мая 2018-го Трамп объявил об одностороннем выходе Вашингтона из сделки и возобновлении антииранских санкций.