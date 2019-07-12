Заур Расулзаде, отдел политики 13:16

Прошедшие недавно в Турции муниципальные выборы, помимо прочего, стали свидетельством явного кризиса в правящей Партии справедливости и развития (ПСР). Говорит об этом и добровольный уход из организации одного из ключевых ее функционеров - экс-министра по экономике и экс-главы МИД Турции Али Бабаджана. Эрдоган был просто вне себя, узнав об отречении от ПСР одного из ее основателей, который, к тому же начал создавать новую партию.

Как сказал президент одному из СМИ, при встрече с Бабаджаном он выказал ему свое недовольство по поводу основания в Турции еще одной политической организации. «Никто не имеет право разделять ПСР», — заявил Эрдоган. Ранее сообщалось, что в случае создания новой политической партии, не менее 40 депутатов от ПСР присоединятся к новой партии, покинув ряды правящей. По сведениям СМИ, среди политиков, которые готовы присоединиться к новой политической организации, значатся такие персоны как экс-министр юстиции Садуллах Эргюнь, экс-министр финансов Мехмет Шимшек. Не исключено, что к этому политическому движению присоединятся экс- президент Абдуллах Гюль, экс-премьер Ахмед Давутоглу, а также экс-спикер Бюлент Арындж.

Как считают некоторые эксперты, в случае появления новой политической силы, правящая партия может окончательно ослабнуть, а Эрдоган проиграть предстоящие выборы в 2023 году. Турецкий политолог Инджи Караоглу из университета Малтепе утверждает, что ПСР столкнулась с самым серьезным кризисом со дня основания. Комментируя haqqin.az складывающуюся в ПСР ситуацию, Караоглу сказала: «Вы понимаете, кто покидает партию? Отцы-основатели - и Гюль, и Бабаджан, и Давутоглу вместе с Эрдоганом создавали эту партию, а теперь они уходят. Повторные выборы мэра Стамбула воспринимались в Турции как референдум о доверии правящей ПСР и лично Эрдогану. Поэтому после того как власть проиграла, все стали активно обсуждать перспективу досрочных парламентских и президентских выборов – уже в следующем, 2020 году». Между тем в соответствии с законодательством выборы должны пройти только в 2023-м, но Эрдогану невыгодно так долго ждать шанса подтвердить свою популярность – ему необходимо сделать это скорее, чтобы переломить нынешние тенденции и не дать оппозиции укрепиться. А учитывая результаты Стамбула, уверенная победа не гарантирована.