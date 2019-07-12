Эрдогана покидают самые близкие соратники… экспертная оценка
Прошедшие недавно в Турции муниципальные выборы, помимо прочего, стали свидетельством явного кризиса в правящей Партии справедливости и развития (ПСР).
Говорит об этом и добровольный уход из организации одного из ключевых ее функционеров - экс-министра по экономике и экс-главы МИД Турции Али Бабаджана. Эрдоган был просто вне себя, узнав об отречении от ПСР одного из ее основателей, который, к тому же начал создавать новую партию.
Как сказал президент одному из СМИ, при встрече с Бабаджаном он выказал ему свое недовольство по поводу основания в Турции еще одной политической организации. «Никто не имеет право разделять ПСР», — заявил Эрдоган.
Ранее сообщалось, что в случае создания новой политической партии, не менее 40 депутатов от ПСР присоединятся к новой партии, покинув ряды правящей. По сведениям СМИ, среди политиков, которые готовы присоединиться к новой политической организации, значатся такие персоны как экс-министр юстиции Садуллах Эргюнь, экс-министр финансов Мехмет Шимшек. Не исключено, что к этому политическому движению присоединятся экс- президент Абдуллах Гюль, экс-премьер Ахмед Давутоглу, а также экс-спикер Бюлент Арындж.
Как считают некоторые эксперты, в случае появления новой политической силы, правящая партия может окончательно ослабнуть, а Эрдоган проиграть предстоящие выборы в 2023 году.
Турецкий политолог Инджи Караоглу из университета Малтепе утверждает, что ПСР столкнулась с самым серьезным кризисом со дня основания.
Комментируя haqqin.az складывающуюся в ПСР ситуацию, Караоглу сказала: «Вы понимаете, кто покидает партию? Отцы-основатели - и Гюль, и Бабаджан, и Давутоглу вместе с Эрдоганом создавали эту партию, а теперь они уходят. Повторные выборы мэра Стамбула воспринимались в Турции как референдум о доверии правящей ПСР и лично Эрдогану. Поэтому после того как власть проиграла, все стали активно обсуждать перспективу досрочных парламентских и президентских выборов – уже в следующем, 2020 году».
Между тем в соответствии с законодательством выборы должны пройти только в 2023-м, но Эрдогану невыгодно так долго ждать шанса подтвердить свою популярность – ему необходимо сделать это скорее, чтобы переломить нынешние тенденции и не дать оппозиции укрепиться. А учитывая результаты Стамбула, уверенная победа не гарантирована.
Но пока у Эрдогана остаются возможности укрепить закачавшиеся рейтинги, считает политолог. Первым делом турецкий лидер, судя по всему, постарается консолидировать собственную партию, чтобы она снова заработала как единый организм. Сейчас в рядах ПСР хватает тех, кому не по нраву то, что делает президент. И эти люди - реальные кандидаты на вылет.
«Партия Эрдогана всегда умела перешагивать через несогласных, заменяя их на новых людей, которые готовы активно включиться в работу на благо большинства. Помимо правящей партии, президент должен разобраться и с правительством. В нынешнем составе турецкий кабмин явно не справляется с экономическим кризисом, который переживает страна. Цены на основные товары выросли в среднем в 2–4 раза. Приток инвестиций в страну недостаточный, а международные рейтинговые агентства признают капиталовложения в Турцию рискованными», - отметила Инджи Караоглу.
Еще более категоричен в отношении правительства страны другой турецкий эксперт - Фарук Дедели. Нынешние министры, по его мнению, полностью дискредитировали себя.
«Главным кандидатом на увольнение считается зять Эрдогана - министр финансов Берат Албайрак. В свое время его назначение вызвало раздражение не только у оппозиции, но и среди населения и даже у сторонников ПСР. Мало того, что близкий родственник президента попал в правительство, так он еще был назначен на ключевой пост в финансовой сфере, хотя до назначения у Албайрака не было заметного опыта работы на высоких должностях в госаппарате. Вторым претендентом на уход называют главу турецкого МВД Сулеймана Сойлу. Он один из символов жесткой борьбы с путчистами. Под его руководством МВД явно перестаралось в поисках врагов – столь рьяная борьба с заговорщиками стала угрожать популярности самой власти. Внешняя политика тоже дает сбой, Турция перессорилась со всеми своими западными союзниками. Турецкая экономика в рецессии, инфляция растет, безработных становится все больше, традиционный для Турции аграрный сектор находится в тяжелом кризисе. Без заметных улучшений в этих областях Эрдогану вряд ли удастся остановить падение своей популярности. Поэтому ситуация для правящей партии складывается весьма серьезная», - полагает Дедели.