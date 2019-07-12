Россия отказалась обсуждать с Японией передачу Южных Курил

Ссылаясь на источник близкий к переговорному процессу, агентство сообщает, что одной из причин отказа российской стороны даже обсуждать такую возможность, стали беспокойства РФ, связанные с японско-американским военным альянсом. Отказ также был обусловлен опасениями, что возможный компромисс с Японией по территориальному вопросу может негативно сказаться на уровне поддержки власти со стороны российского населения, отмечает Kyodo.

Российская сторона отказалась обсуждать с Японией возможность передачи ей двух из четырех южнокурильских островов в рамках переговоров о заключении мирного договора. Об этом в воскресенье сообщило агентство Kyodo.

Россия и Япония с середины прошлого века с перерывами ведут переговоры о выработке мирного договора по итогам Второй мировой войны. В ноябре прошлого года президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ договорились активизировать этот процесс на основе двусторонней Совместной декларации от 19 октября 1956 года. В ней заявляется о прекращении состояния войны между двумя государствами, о восстановлении их дипломатических и консульских отношений. В этом документе СССР согласился передать Японии остров Шикотан и ряд мелких необитаемых островов Малой Курильской гряды (включены в состав Советского Союза по итогам Второй мировой войны) с условием, что фактический их переход под контроль Токио будет произведен после заключения мирного договора. Декларация была ратифицирована парламентами обоих государств 8 декабря 1956 года.

29 июня в Осаке состоялись переговоры между премьер-министром Японии Синдзо Абэ и президентом России Владимиром Путиным. На совместной пресс-конференции по итогам переговоров глава японского правительства отметил, что стороны согласовали очередное посещение мест захоронения предков для бывших японских жителей южной части Курил, которое состоится в августе-сентябре этого года. Абэ также подчеркнул, что они с президентом РФ подтвердили решимость продолжить переговоры по проблеме мирного договора и продвижению к реализации совместной хозяйственной деятельности на южной части Курильских островов.