Государственное агентство по туризму Азербайджана распространило заявление в связи с поломкой ветки дерева на территории Дворца шекинских ханов, сообщает АзерТАдж.

«Сегодня, примерно в 12:00 перед Дворцом шекинских ханов сломалась ветка чинара, в результате чего пострадали люди.

Среди пострадавших есть как местные, так и иностранные туристы.

Согласно первоначальным данным, в связи с происшествием 19 человек обратились за медицинской помощью в Шекинскую районную центральную больницу. Из них двое были помещены в больницу. Остальным 17 туристам была оказана первая медицинская помощь, лечение продолжается. Для двух госпитализированных пострадавших из Баку были приглашены высококвалифицированные специалисты.

На месте ведут расследование сотрудники правоохранительных органов. Руководство Государственного агентства по туризму выехало на место происшествия.

В ближайшее время планируется совместное заявление с правоохранительными органами с точными подробностями произошедшего инцидента», - говорится в заявлении агентства.