Госагентство по туризму: «В Шеки пострадали иностранные туристы» обновлено; фото
Государственное агентство по туризму Азербайджана распространило заявление в связи с поломкой ветки дерева на территории Дворца шекинских ханов, сообщает АзерТАдж.
«Сегодня, примерно в 12:00 перед Дворцом шекинских ханов сломалась ветка чинара, в результате чего пострадали люди.
Среди пострадавших есть как местные, так и иностранные туристы.
Согласно первоначальным данным, в связи с происшествием 19 человек обратились за медицинской помощью в Шекинскую районную центральную больницу. Из них двое были помещены в больницу. Остальным 17 туристам была оказана первая медицинская помощь, лечение продолжается. Для двух госпитализированных пострадавших из Баку были приглашены высококвалифицированные специалисты.
На месте ведут расследование сотрудники правоохранительных органов. Руководство Государственного агентства по туризму выехало на место происшествия.
В ближайшее время планируется совместное заявление с правоохранительными органами с точными подробностями произошедшего инцидента», - говорится в заявлении агентства.
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Сегодня в утренние часы во дворе Дворца шекинских ханов сломалась и обрушилась на землю большая ветка чинара (платан). Возраст дерева превышает 500 лет. В результате этого пострадали 19 человек, сообщает собственный корреспондент haqqin.az.
Согласно информации, в Минздраве подтвердили данный факт. По словам главы пресс-службы Минздрава Пярвиза Абубекирова, были госпитализированы два человека, еще 17 медицинская помощь была оказана на месте.
По его словам, для двух госпитализированных лиц вызваны высококвалифицированные специалисты из Баку.
Причиной происшествия стал сильный ветер. Отметим, что в последние дни на территории Азербайджана наблюдаются нестабильные погодные условия, сопровождаемые обильными дождями, градом и сильным ветром.