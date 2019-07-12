Израиль пообещал нанести сокрушительный удар по Ливану и «Хезболлах»
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал нанести «сокрушительный военный удар по Ливану» и движению «Хезболлах», если оно рискнет претворить в жизнь угрозы, озвученные его лидером, передает РИА Новости.
В интервью, которое транслировал в пятницу телеканал «Аль-Манар», генеральный секретарь «Хезболлах» Хасан Насрулла демонстрировал на карте крупнейшие города Израиля, находящиеся, по его словам, «в зоне досягаемости наших ракет».
«Мы слышали слова Насруллы относительно его агрессивных планов. Должно быть ясно: если «Хезболлах» сотворит такую глупость и атакует Израиль, мы нанесем по нему и Ливану сокрушительный военный удар», - сказал Нетаньяху сегодня на заседании правительства.
«В отличие от Насруллы я не собираюсь детализировать наши планы», - добавил он.
Патронируемое Ираном движение ливанских шиитов израильтяне называют своим самым опасным противником на севере, несмотря на то, что в последние годы оно направило значительную часть своих военизированных формирований в Сирию на поддержку президента Башара Асада.
В последний раз Израиль воевал с «Хезболлах» в 2006 году и оценивает 33-дневный конфликт, известный как Вторая ливанская война, как далеко не самую успешную из своих кампаний. После ее окончания стороны в целом соблюдают перемирие на ливано-израильской границе, однако израильтяне признают, что многократно бомбили караваны с оружием, которые Иран пытался переправить «Хезболлах» через Сирию.