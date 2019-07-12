Израиль пообещал нанести сокрушительный удар по Ливану и «Хезболлах»

В интервью, которое транслировал в пятницу телеканал «Аль-Манар», генеральный секретарь «Хезболлах» Хасан Насрулла демонстрировал на карте крупнейшие города Израиля, находящиеся, по его словам, «в зоне досягаемости наших ракет».

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал нанести «сокрушительный военный удар по Ливану» и движению «Хезболлах», если оно рискнет претворить в жизнь угрозы, озвученные его лидером, передает РИА Новости.

«Мы слышали слова Насруллы относительно его агрессивных планов. Должно быть ясно: если «Хезболлах» сотворит такую глупость и атакует Израиль, мы нанесем по нему и Ливану сокрушительный военный удар», - сказал Нетаньяху сегодня на заседании правительства.

«В отличие от Насруллы я не собираюсь детализировать наши планы», - добавил он.

Патронируемое Ираном движение ливанских шиитов израильтяне называют своим самым опасным противником на севере, несмотря на то, что в последние годы оно направило значительную часть своих военизированных формирований в Сирию на поддержку президента Башара Асада.

В последний раз Израиль воевал с «Хезболлах» в 2006 году и оценивает 33-дневный конфликт, известный как Вторая ливанская война, как далеко не самую успешную из своих кампаний. После ее окончания стороны в целом соблюдают перемирие на ливано-израильской границе, однако израильтяне признают, что многократно бомбили караваны с оружием, которые Иран пытался переправить «Хезболлах» через Сирию.