Президент И.Алиев взял под контроль трагический инцидент в Шеки

Президент Азербайджана Ильхам Алиев взял под личный контроль ЧП во Дворце шекинских ханов, где в результате падения ветки дерева, пострадали 19 человек, в том числе и туристы, сообщает РИА Новости.

Ранее в Минздраве Азербайджана сообщили, что ветка пятисотлетнего дерева упала на территории Дворца шекинских ханов, пострадали 19 человек.

«Президент Азербайджана взял ситуацию под свой личный контроль. На место происшествия выехали сотрудники Генпрокуратуры, Минэкологии, МЧС и Минкультуры. Вертолеты МЧС доставили врачей», - говорится в совместном заявлении Генпрокуратуры и МЧС.