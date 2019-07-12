Список пострадавших в Шеки туристов Имена
В городе Шеки среди пострадавших в результате падения ветки 500-летнего дерева, растущего около Дворца шекинских ханов, двое россиян и пять сирийцев, сообщили haqqin.az в пресс-службе Минздрава.
Так, в результате инцидента пострадали граждане России: Севиндж Солтанова (1940 года рождения), Лачын Солтанова (2004), граждане Сирии: Сара Хасан (1998), Фарик аль-Хасан (1952), Мария аль-Хасан (2003), Самира аль-Хасан (1965), Галиа аль-Хасан (1988) и Азербайджана: Сабина Расулова (1983), Эльхан Мамедов (1993), Сакина Мамедова (1998), Валида Теймурова (1995), Фарид Агаев (1996), Илькин Мамедов (1995), Земфира Мамедова (1994), Наиба Гусейнова (1968), Марьям Джафарова (1961), Кенуль Нифталиева (1979), Ясамин Хасиева (1970), Хатира Агамалыева (1987).
Напомним, что сегодня в утренние часы во дворе Дворца шекинских ханов сломалась и обрушилась на землю большая ветка чинара (платан). Возраст дерева превышает 500 лет. В результате этого пострадали 19 человек. Причиной происшествия стал сильный ветер. Президент Азербайджана Ильхам Алиев взял под личный контроль этот инцидент. На место происшествия выехали сотрудники Генпрокуратуры, Минэкологии, МЧС и Минкультуры. Вертолеты МЧС доставили врачей.