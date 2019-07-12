Мамед Эфендиев 16:53

Интересный анализ экономики Азербайджана провел премьер-министр Новруз Мамедов в статье «Автор реформ, служащих устойчивой модернизации и социальному благосостоянию», опубликованной в газете «Азербайджан». По его мнению, в 70-х годах прошлого века во многом благодаря инициативе, воле и решительности Гейдара Алиева ряд предприятий стратегического назначения СССР был построен именно в Азербайджане, чем сформировалась экономическая основа будущей независимости республики. Анализ событий, которые происходили в прошлом столетии, путь, ведущий республику к независимости, начавшись в 1969 году, завершился целенаправленной политикой, проводимой выдающимся президентом в период второго руководства Азербайджаном.

После краткого исторического экскурса Мамедов плавно переходит к сегодняшнему состоянию экономики страны, обратив особое внимание на некоторые нюансы системы управления. Так, премьер подчеркивает, что обогативший традиции управления Г.Алиева в соответствии с требованиями нового времени президент Ильхам Алиев чутко относится к проблемам и желаниям народа и требует этого от всех чиновников. Для главы государства, опирающегося в своей деятельности на народ, большая честь служить людям. Памятны его слова: "Моя работа в том, чтобы служить людям, что я и делаю и буду делать впредь. Во всем я полагаюсь на народ. Если бы наши инициативы не поддерживались народом, всю эту работу невозможно было бы выполнить". Но чтобы с честью служить народу, необходимо совершенствоваться самому, внедрять новшества в сфере управления и деятельности, требовать ответственного отношения к работе от каждого чиновника. Поэтому на нынешнем этапе реформ для страны довольно актуально формирование гибкой модели управления, опирающейся на передовые критерии. И основная цель кадровых реформ, проводимых в последние годы, направлена не только на улучшение благосостояния населения и формирование не зависящей от нефти стратегии устойчивого развития, но и на изменение философии государственного управления в целом. По утверждению Новруза Мамедова, президент Ильхам Алиев принимает те или иные решения, связанные с госуправлением, осуществляет структурные реформы, в первую очередь, думая об интересах граждан.

И не случайно заседание Кабинета министров, посвященное итогам социально-экономического развития в первом квартале текущего года и обсуждению предстоящих задач, еще раз доказало, что страна на пути динамического развития. Статистические цифры, озвученные в ходе заседания, в очередной раз подтверждают эффективность, проводимых реформ, которые способствуют повышению человеческого фактора. Так, ВВП за квартал вырос на 3%, промышленное производство на 4,4%, а промпроизводство в ненефтяном секторе - на 15,6%. Рост в сельском хозяйстве на 3,6% и доходов населения - на 5,5%, низкий уровень инфляции – около 2,1%, инвестиции в экономику страны в объеме 2,8 млрд долларов - показатели позитивной динамики развития. Даже влиятельные международные организации высоко оценивают политику Азербайджана и предпринимаемые меры в области развития предпринимательства. Особенно радуют достижения страны по индексу человеческого развития Программы развития ООН. Достаточно указать, что наша страна уже покинула группу стран со средним индексом и вошла в группу с высоким индексом человеческого развития. Одним словом, цель социально-ориентированной политики главы государства в последние 15 лет, по словам премьера, заключается не только в устранении социального неравенства. Она предусматривает и его уравновешивание, устранение разницы в материальном положении граждан, обеспечение достойного уровня жизни для всех членов общества, не допуская его расслоения. Можно привести множество примеров списания указом главы государства стомиллионных долгов населения за воду, газ, электричество, миллиардные выплаты по компенсации проблемных кредитов, повышению зарплаты, пенсий прочих социальных выплат. Но наиболее ярко об этом свидетельствует другой очевидный факт. В этом году 34 города и районов страны обеспечивают собственное самофинансирование, не получая дотаций из центра. А ведь еще пару лет назад всего пару городов, включая столицу страны, могли этим похвастаться. Более 50% примерно 1,9 млн рабочих мест, открывшихся за последние 15 лет, приходится именно на долю регионов, что также является наглядным олицетворением успехов региональной политики.