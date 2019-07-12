Командующий иранской армией: «Мы способны отразить любое нападение»

Иран никогда не развяжет войну первым, но в случае агрессии готов обрушить на противника всю наступательную мощь своей армии. Об этом заявил в воскресенье на военном параде в Тебризе командующий иранской армией Абдоль-Рахим Мусави, передает ТАСС.

«Мы не начнем первыми войны, но в случае агрессии не ограничимся только оборонительными действиями», - приводит телеканал Al Alam слова Мусави. При этом генерал указал на то, что вооруженные силы Исламской Республики обладают мощным наступательным потенциалом. «Наш ответ на любое нападение внешнего противника будет для него сокрушительным, иранская армия обрушит на него всю свою мощь», - подчеркнул командующий.

Как отметил Мусави, «иранские военнослужащие, учитывая неблагоприятную международную обстановку, находятся в постоянной боеготовности и способны отразить любое вероломное нападение».

Ситуация вокруг Ирана обострилась после того, как 13 июня в Оманском заливе на двух танкерах после предполагаемого нападения произошли взрывы и пожары. США возложили ответственность за инцидент на Иран, их поддержали Великобритания и Саудовская Аравия, а Тегеран эти обвинения отверг.

20 июня иранские вооруженные силы сбили беспилотный разведывательный летательный аппарат американских ВМС RQ-4, после чего США, согласно заявлениям президента Дональда Трампа, подготовили военную операцию, предусматривавшую нанесение точечных ударов по трем объектам на территории Ирана. Согласно изложенной американским лидером информации, за 10 минут до начала этой операции он отдал приказ не проводить ее, сочтя непропорциональной действиям Тегерана.