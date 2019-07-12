Почему взбунтовался «красный монополист»? экспертная оценка
Цена помидоров на прилавках Баку в июльскую жару отдает январским холодом – 2,5-3,5 маната за килограм. Вслед за помидорами к зимним ценам подтянулись и огурцы - 0,8-1,2 маната. Бунт «синьора-помидора» свалился как снег на голову хозяек, собиравшихся заготавливать маринады на зиму. Местные помидоры стали в два раза дороже заморских апельсинов. Помнится, в прежние времена в аналогичный период цена на помидоры и огурцы снижалась до самого минимума. Но этим летом всё как-то не так…
Продавцы в столичных маркетах пожимают плечами: мол, оптовики подняли стоимость товара, и теперь даже с минимальной наценкой получилось то, что есть. Как причину в овощных отделах «аразмаркетов», «фаворитов», «фреско» и др. выдают одну версию: основной урожай помидоров пошел на прилавки России, товара на наших рынках мало. И вообще местный помидор ныне монополист в Азербайджане, потому как Иран и Турция остановили экспорт - у них самих с томатами нехватка.
И действительно, по данным иранских СМИ, в начале июля в Иране произошло двукратное повышение стоимости помидоров и трехкратное - картофеля. Из-за санкций и огромного ущерба, который нанесли сельскому хозяйству мощные весенние паводки, правительство Роухани, похоже, полностью и надолго закрыло экспорт овощей из страны.
Примерно такая же ситуация с томатами и картофелем в Турции. Там тоже в этом году дефицит овощей, и Анкара все шире открывает двери для их импорта из соседних государств.
Суть проблемы раскрыл haqqin.az эксперт Ниджат Насирли, который считает, что в этом году производство помидоров в Азербайджане в целом не ниже прошлогодних 624 тысяч тонн. Это хороший показатель, свидетельствующий о высокой урожайности в хозяйствах азербайджанских фермеров - в среднем 16-17 тонн с одного гектара. При этом общая потребность в томатах Азербайджане составляет 400 тысяч тонн в год. То есть остаются «лишние» 200 тысяч тонн.
Как утверждает эксперт, уже давно, за исключением рассады и сырья для производства томатной пасты, ввоз в страну импортных помидоров на продажу прекращен. Внутреннее производство с лихвой покрывает спрос.
«Напряженность на рынке овощей связана в первую очередь с глобальными климатическими изменениями, - считает Насирли. - Дело в том, что со второй половины прошлого года в Восточной Европе, включая Южный Кавказ, средняя температура воздуха в июле держится на уровне плюс 25-26 градусов, что ниже оптимальной для созревания овощей. Да, в Баку жарко, но в регионах, где осуществляется основное производство помидоров - в Хачмазском, Масаллинском, Шамкирском, Сабирабадском районах дождливо и прохладно. Уже второй год созревание овощей и фруктов в фермерских хозяйствах запаздывает дней на 15. Эта проблема коснулась всего выращиваемого на открытом воздухе. Поэтому только в последние два-три дня в Баку появились грузовики с арбузами и дынями и цена сразу значительно снизилась. В Сабирабаде прямо с грядки арбузы продают по 24 гяпик за кг, дыни – по 20 гяпик. Но это должно было бы произойти по крайней мере дней 10-12 назад. На полях много плодов, которые еще не созрели. Между тем еще четыре-пять лет назад к первому июля были самые низкие цены на овощи и наступала пора закручивания банок с маринованными помидорами».
Эксперт уверен, что и в этом году никакой особой проблемы с урожайностью и реализацией помидоров нет. Помидоры - наиболее ликвидный товар в стране и за рубежом. В прошлом году азербайджанские фермеры реализовали их на 150 млн манатов. Просто надо пересмотреть технологию выращивания овощей на открытом воздухе. Глобальные климатические изменения продолжатся, и надо быть готовыми к тому, что прежний алгоритм выращивания овощей и фруктов работать не будет.
«Обычно у нас в конце июня тепличные хозяйства полностью прекращают производство. Там заканчивается период сбора урожая, и фермеры проводят очистку, дезинфекцию, дезинсекцию и закрывают теплицы до сентября. Раньше к этому времени поспевали овощи, выращиваемые на открытом воздухе, и никаких перебоев или эксцессов с ценами потребители не ощущали. Но уже второй год созревание продукции в открытом грунте запаздывает на две недели. Если в Хачмазе, Сабирабаде температура воздуха прогреется до оптимальных величин, овощи наконец созреют, рынок насытится, и это приведет к снижению цен», - не сомневается специалист.
Что касается производства огурцов, то оно в основном сосредоточено в Балакенском районе, в меньше степени - в Масаллинском. И там та же проблема - климатические условия не благоприятствуют созреванию, считает Насирли и обещает, что повышение температуры воздуха в ближайшие дни положительно скажется и на рынке, и на ценах.
Будем надеяться…