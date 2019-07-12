Джейхун Наджафов, отдел социума 19:00

Цена помидоров на прилавках Баку в июльскую жару отдает январским холодом – 2,5-3,5 маната за килограм. Вслед за помидорами к зимним ценам подтянулись и огурцы - 0,8-1,2 маната. Бунт «синьора-помидора» свалился как снег на голову хозяек, собиравшихся заготавливать маринады на зиму. Местные помидоры стали в два раза дороже заморских апельсинов. Помнится, в прежние времена в аналогичный период цена на помидоры и огурцы снижалась до самого минимума. Но этим летом всё как-то не так…

Продавцы в столичных маркетах пожимают плечами: мол, оптовики подняли стоимость товара, и теперь даже с минимальной наценкой получилось то, что есть. Как причину в овощных отделах «аразмаркетов», «фаворитов», «фреско» и др. выдают одну версию: основной урожай помидоров пошел на прилавки России, товара на наших рынках мало. И вообще местный помидор ныне монополист в Азербайджане, потому как Иран и Турция остановили экспорт - у них самих с томатами нехватка. И действительно, по данным иранских СМИ, в начале июля в Иране произошло двукратное повышение стоимости помидоров и трехкратное - картофеля. Из-за санкций и огромного ущерба, который нанесли сельскому хозяйству мощные весенние паводки, правительство Роухани, похоже, полностью и надолго закрыло экспорт овощей из страны. Примерно такая же ситуация с томатами и картофелем в Турции. Там тоже в этом году дефицит овощей, и Анкара все шире открывает двери для их импорта из соседних государств. Суть проблемы раскрыл haqqin.az эксперт Ниджат Насирли, который считает, что в этом году производство помидоров в Азербайджане в целом не ниже прошлогодних 624 тысяч тонн. Это хороший показатель, свидетельствующий о высокой урожайности в хозяйствах азербайджанских фермеров - в среднем 16-17 тонн с одного гектара. При этом общая потребность в томатах Азербайджане составляет 400 тысяч тонн в год. То есть остаются «лишние» 200 тысяч тонн. Как утверждает эксперт, уже давно, за исключением рассады и сырья для производства томатной пасты, ввоз в страну импортных помидоров на продажу прекращен. Внутреннее производство с лихвой покрывает спрос.