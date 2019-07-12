Эрдоган о сделке с Россией: «Это важнейшее соглашение в истории Турции»
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал в воскресенье сделку с Россией по поставкам зенитных ракетных систем С-400 важнейшим соглашением в современной истории страны, сообщает Haberler.
«В настоящий момент важнейшим соглашением в нашей современной истории является сделка по С-400. Покупая С-400, Турция не готовится к войне. Системы ПВО призваны обеспечить мир и безопасность в нашей стране. Другие предпринимаемые нами шаги совершаются для того, чтобы улучшить наши оборонительные возможности», - приводит слова турецкого лидера новостной портал.