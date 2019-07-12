Сломалась крупнейшая навигационная система Европы

Сообщается, что пользователи не могут использовать сигналы навигации с космических станций. Отмечается, что проблема связана с комплексом точного времени в Италии. Ни один из спутников в данный момент времени не работает.

Galileo — совместный проект спутниковой системы навигации Европейского союза и Европейского космического агентства, который является частью транспортного проекта «Трансъевропейские сети». Система Galileo предназначена для предоставления услуг высококачественной навигации. Она сравнима со своими ближайшими аналогами — американской GPS и российской ГЛОНАСС. Однако, в отличие от последних, европейская система развертывается почти исключительно в гражданских целях.