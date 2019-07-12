Игорь Панкратенко, автор haqqin.az 20:59

Слова «рабство», «торговля черным деревом» вызывают в нашем воображении образы парусников, трюмы которых забиты африканцами, книжку про хижину дяди Тома, картины плантаций, на которых слышны крики и стоны, образы плантаторов в белых костюмах и обязательно с сигарой. Далекое прошлое олицетворяют для нас эти слова. Сейчас ведь этого нет, не так ли? Есть. И в гораздо больших размерах, чем в XIX веке.

Начнем с цифр. В период «торговцев черным деревом», с XVI по XIX века, в рабство были захвачены приблизительно 15-17 миллионов человек. Сейчас, по различным подсчетам, эксплуатации подвергаются от 34 до 40 миллионов человек. Более того, рабство и работорговля сегодня - куда более выгодный бизнес, чем во времена плантаторов в белом и с сигарами. Накладные расходы - дорогостоящая перевозка, высокая смертность в пути и от перемены климата - вели к тому, что раб был достаточно дорог. Да и прибыль от него была невелика: на американском Юге она составляла 5-10 процентов в год от затраченных средств на его приобретение и дальнейшее содержание. Парадоксально, но современный прогресс резко повысил как экономическую эффективность работорговли, так и использование рабского труда в целом. Современные технологии, нынешний транспорт и медицинские технологии резко снизили накладные расходы. Нынешние работорговцы и рабовладельцы теперь зарабатывают в 30 раз больше, чем их коллеги из ХVIII и ХIХ веков. Так, разовая стоимость одной единицы «черного дерева» составляет сегодня в среднем 450 долларов, а приносит она своему хозяину $8 тысяч в год. И это не предел, поскольку ежегодный доход владельцев живого товара в сексуальной индустрии, например, с одной рабыни может доходить и до $36 тысяч.

До чего дошел прогресс Конечно, современное рабовладение (включая сюда, разумеется, и работорговлю) несколько отличается от старых добрых времен. Но при ближайшем рассмотрении - исключительно в худшую сторону. Что ни говори, право собственности на «черное дерево» было четко зафиксировано, рабов можно было использовать как гарантию залога или как средство расчета по долгам. Да, обращение с рабами было жестоким, но вместе с тем они рассматривались как ценное капиталовложение, и владелец просто вынужден был заботиться о сохранности «говорящих орудий» и поддерживать их в рабочем состоянии. Кроме того, существовала резкая расовая граница между рабовладельцем и рабами, настолько значимая, что даже 1/8 «черной» крови означала пожизненное рабство. Прогресс серьезно изменил ситуацию. Сегодня раб - уже не собственность, а расходный материал. Восемь тысяч долларов прибыли, которые он принесет хозяину в год, солидный доход, имея который выгоднее купить нового раба, чем тратиться на содержание в рабочем состоянии старого. Хотя времена ведь изменились, а потому зачастую рабодержатель имеет юридически безупречно оформленный документ, который заверят, что раб добровольно согласился стать таковым, с печатями и подписями. Эксплуатация пошла еще дальше. Дядя Том и рабыня Изаура имели от хозяина крышу над головой и гарантированную пайку. Сегодня все это рабы должны оплачивать хозяину или же добывать самостоятельно. тем самым снижая расходы рабодержателя.

Они могут поддерживать свое существование по-разному: перебиваться крохами из того, что они произвели для своего хозяина, использовать «свободное время» для того, чтобы как-то добыть пропитание или получать кое-какую еду либо денежное содержание от рабодержателя. Главное - что хозяева теперь не считают нужным обеспечивать своим рабам регулярную поддержку, они могут перестать снабжать их едой или вообще выкинуть умирать под забором, если работник утратил работоспособность или нужда в нем отпала. И, конечно, принципиальное отличие от прошлого - стерлись расовые границы. Рабом сегодня может стать любой человек, даже в благополучной и цивилизованной стране. Право владеть рабами и вероятность попасть в рабство сегодня определяется только властью и богатством. Есть они у тебя - ты на коне, нет - ты в нищете, ты не член какого-то влиятельного сообщества - твои проблемы, будь готов к ярму, тут уж как карта ляжет. Портрет на фоне смартфонов, спутников и нанотехнологий А, собственно, кто такие современные рабы, где используются и откуда берутся? Здесь, как и всегда в жизни, полное разнообразие и масса вариантов. Согласно международной классификации, принятой ООН, человек сегодня считается находящимся в рабстве, если: - он вынужден работать против своей воли; - его повседневная жизнь и трудовая деятельность определяется эксплуататором или «работодателем»; - он ограничен «работодателем» в свободе передвижения; - сам он рассматривается как товар, покупается и продается как собственность.

Из примерно сорока миллионов современных рабов большая часть, около 65%, используются в серых и откровенно черный секторах сельского хозяйства и производства. Они работают на плантациях, в том числе и на тех, где выращивают сырье для наркотиков. На полулегальных швейных производствах, на сборе фруктов и овощей, ловят рыбу и креветок, добывают редкие минералы на нелегальных приисках, производят кирпич, горбатятся на лесозаготовках в Африке и в джунглях Амазонки, выполняют земляные работы и так далее. Словом, везде, где есть тяжелый и монотонный труд, а собственники на технику тратиться не хотят - найдется место для рабов. Почти пятая часть находящихся в рабстве заняты в секс-индустрии, ну а остальные примерно 15% - это бесправная домашняя прислуга, принудительно отданные в брак, лица, насильно помещенные в нелегальные клиники для «разборки» на органы или для использования в качестве подопытного материала.

Женщины и девочки составляют 71% всех современных жертв рабства. Дети в возрасте до 14 лет - 25%. Примечательно, что 75% рабов эксплуатируются преступными группировками, местными и трансграничными, а еще 15 % - различными террористическими и повстанческими группировками. Причем именно криминал и эти террористические и повстанческие группировки являются основными поставщиками живого товара на рынки рабов. Вообще на современном рынке работорговля по доходности мало чем уступает продажам оружия и наркотиков. Годовой доход в этой сфере - 32 миллиарда долларов при весьма невысоких накладных расходах. Стоит ли удивляться тому, что те же «велаяты» Исламского государства, а также филиалы "Аль-Каиды" в Африке, на Ближнем Востоке и в Юго-Восточной Азии активно занимаются этим бизнесом. Но есть еще одна сумма. Использование рабов приносит их владельцам ежегодно около 150 миллиардов долларов нелегальной прибыли. Это больше, чем ВВП большинства африканских стран - и в три раза больше доходов той же Apple.

* * * Современные работорговля и рабовладение не различают возраста, пола или расы, им безразлично, на каком континенте и в какой - развитой или развивающейся - стране живет человек. Кто-то живущий в бедности и не имеющий реальных перспектив для достойной работы принимает заманчивое предложение о работе за границей, а прибыв туда, сталкивается с совершенно противоположным тому, что было указано в рекламном проспекте. Кто-то попадает в лапы «охотников за живым товаром», регулярно проводящих облавы в глухих районах Африки или Юго-Восточной Азии. Кого-то продают родители, стремясь таким образом решить финансовые проблемы семьи - это обычное явление в Таиланде, а кто-то добровольно идет в рабство, стремясь погасить долг, как зачастую происходит в Индии.

Или, как в Мавритании, где рабство официально отменили только в 1980 (!) году, «живым орудием» становятся потому, что родились в семье, где мать или отец были рабами. Вариантов масса, но не в этом суть. Принципиально важным является то, что в XXI веке работорговля и рабовладение не только не стали далеким прошлым, страницей в учебниках истории, явлением, о котором мы знаем только из фильмов и старинных картин, - они переживают второе рождение, успешно встраиваясь в мировую экономику. И прогноз на будущее здесь достаточно неблагоприятный. Все рецепты ООН и международных ассоциаций по борьбе с этой самой быстрорастущей международной проблемой упираются в пару непреодолимых препятствий. Во-первых, две эти цифры - 32 миллиарда долларов годового дохода от работорговли и 150 миллиардов ежегодной прибыли от использования рабского труда. Слишком велик куш, слишком многие в шитых золотом погонах и при высоких должностях получают свою долю от этого бизнеса.