В Конгрессе США Трампа обвинили в ксенофобии

Спикер нижней палаты Конгресса США Нэнси Пелоси обвинила американского президента Дональда Трампа в ксенофобии, сообщает ТАСС.

По ее мнению, Трамп проявляет свою нетерпимость к «прогрессивным» женщинам-демократам, когда постоянно критикует их.

Пелоси подчеркнула, что отвергает все «ксенофобские комментарии» Трампа, которые могут разделить нацию.

«Вместо того, чтобы нападать на членов Конгресса, он должен работать с нами над гуманной миграционной политикой», — отметила Пелоси.