В Москве идет разгон несанкционированной акции фото
Полиция в Москве задержала Илью Яшина около здания Мосгоризбиркома, где проходит акция за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. Об этом сообщает телеканал «Дождь». Задержана также Любовь Соболь и журналист «Дождя».
«МБХ медиа» сообщает о троих задержанных. Корреспондент «Дождя» передает, что полиция пытается жестко вытеснить протестующих с территории у здания избиркома. По словам корреспондента телеканала, задержаны еще 17 человек.
Сегодня в Москве проходит акция с требованием допустить к выборам независимых кандидатов. Инициатором выступил оппозиционер Алексей Навальный.
Около тысячи участников акции собрались на Пушкинской площади. Затем они отправились к зданию мэрии Москвы. Колонну возглавили оппозиционеры Любовь Соболь и Илья Яшин.
Соболь призвала собравшихся пойти к зданию Мосгоризбиркома и потребовать встречи с главой комиссии Валентином Горбуновым.
Накануне Московский городской избирком отказал в регистрации всем кандидатам-самовыдвиженцам по 43-му избирательному округу. Юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь сообщила, что избирком признал недействительными почти 15 процентов подписей в ее поддержку при допустимом браке в 10 процентов. В свою очередь председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов обвинил Любовь Соболь в давлении на избирательные комиссии.