Полиция в Москве задержала Илью Яшина около здания Мосгоризбиркома, где проходит акция за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. Об этом сообщает телеканал «Дождь». Задержана также Любовь Соболь и журналист «Дождя».

«МБХ медиа» сообщает о троих задержанных. Корреспондент «Дождя» передает, что полиция пытается жестко вытеснить протестующих с территории у здания избиркома. По словам корреспондента телеканала, задержаны еще 17 человек.

Сегодня в Москве проходит акция с требованием допустить к выборам независимых кандидатов. Инициатором выступил оппозиционер Алексей Навальный.

Около тысячи участников акции собрались на Пушкинской площади. Затем они отправились к зданию мэрии Москвы. Колонну возглавили оппозиционеры Любовь Соболь и Илья Яшин.

Соболь призвала собравшихся пойти к зданию Мосгоризбиркома и потребовать встречи с главой комиссии Валентином Горбуновым.