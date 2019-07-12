Падение вертолета в России: есть погибшие

Крушение вертолета произошло около деревни Барское в Солнечногорском районе Подмосковья, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"Около деревни Барское произошло падение вертолета Robinson. Погибли двое находившихся на борту", - сказал собеседник агентства.

В подмосковном ГУ МЧС РФ подтвердили факт произошедшего. "Вертолет совершил жесткую посадку, оба пилота погибли. Жертв и разрушений на земле нет", - сказали в главке.

По данным источника ТАСС, вертолет вылетел с аэродрома Шевлино и должен был вернуться туда же.