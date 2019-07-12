В Индии миллионы людей оказались в зоне наводнения

Более 2,6 млн человек находятся в зоне мощного наводнения в северо-восточном индийском штате Ассам. Как сообщает в воскресенье телеканал NDTV, в штате зафиксировано 11 погибших от стихии.

Ранее сообщалось о 1,5 млн человек в зоне затопления.