В России перевернулся автобус с туристами: есть погибшие фото
Автобус, в котором находились 39 пассажиров, перевернулся в воскресенье на трассе Белорецк - Инзер в Башкортостане. В ДТП погибли шесть человек, пострадали 13, среди раненых, по информации Минздрава, есть один ребёнок, сообщает РИА Новости.
Как сообщила агентству заместитель руководителя пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова, пассажиры автобуса, попавшего в аварию, являются туристами из Татарстана.
"Автобус действительно перевозил татарстанских туристов, которые возвращались домой в Набережные Челны. Президент республики проинформирован о случившемся, им даны соответствующие распоряжения нашим службам", - сказала Галимова.