Глава NASA о высадке астронавтов на Марс и Луну

Недостаточное финансирование помешало американским астронавтам высадиться на Луну и Марс к настоящему времени. Об этом заявил директор Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Джеймс Брайденстайн в эфире телеканала CBS.

«Есть технический риск, за ним следует политический. Мы бы были на Луне прямо сейчас, если бы не было политического риска», - сказал Брайденстайн, отметив, что астронавты могли бы быть на данный момент и на Марсе.

Под политическим риском имеется в виду финансирование, пояснил глава НАСА. По его словам, в прошлых десятилетиях попытки улететь на Луну и Марс уже предпринимались, однако программы занимали «слишком много времени и денег».

В мае президент США Дональд Трамп выделил NASA дополнительно 1,6 миллиарда долларов на освоение Луны и Марса.