Экс-премьер Молдовы о стоимости должности генпрокурора

Бывший молдавский премьер Владимир Филат рассказал, за сколько в 2009 году можно было купить место генерального прокурора страны, сообщает РИА Новости.

По словам Филата, должность стоила €2 млн. Он отметил, что кресло генпрокурора тогда купил олигарх Владимир Плахотнюк, для того чтобы отдать его Валерию Зубко.

Тогда Филат посоветовался с послом США в Молдове Асифом Чодри, и он сказал ему, что это «очень серьезно».

Отмечается, что Зубко был генеральным прокурором Молдовы с 2009 по 2013 год. Филата же отправили в тюрьму на девять лет за то, что прокуроры доказали виновность бывшего премьера страны в извлечении выгоды из влияния и пассивной коррупции в деле о краже в местном банке.