Дмитрий Рой, автор haqqin.az 09:45

Поздним вечером минувшей пятницы, 12 июля, турецкие войска начали в Ираке второй этап операции «Коготь», направленной против боевиков Рабочей Партии Курдистана. К настоящему моменту подразделения десанта при поддержке авиации и артиллерии методично зачищают базы РПК в районе Хакурка.

Первый этап начался, напомню, в мае нынешнего года. Основная задача, ставившаяся тогда командованием перед турецкими военными, заключалась в том, чтобы блокировать возможность проникновения боевиков РПК из Хакурка в Турцию, а также произвести доразведку баз и укрытий террористов, расположенных на этой сложной во всех отношениях территории. Хакурк, так уж сложилось, длительное время остается плацдармом для проникновения курдских террористов в Турцию и для их атак на пограничные посты. К настоящему времени он стал для боевиков РПК главной перевалочной базой, с которой они, получив приказ из штаб-квартиры в горах Кандиль, могут совершать операции сразу на трех направлениях - в отношении турецкой территории, в сторону границы с Ираном и в иракскую провинцию Салахуддин. Которая, между прочим, граничит с теми районами Сирии, которые находятся под контролем филиала РПК - Народных подразделений защиты (YPG). Словом, Харкук - это стратегический узел, контроль над которым является принципиально важным для обеспечений безопасности Турции на иракском направлении. Первый этап операции «Коготь» позволил вскрыть систему укреплений, а также расположение баз и укрытий боевиков РПК, по которым сейчас работают прикрываемые авиацией и артиллерийским огнем турецкие десантники.

Хотя, конечные цели операции «Коготь» гораздо шире, и тесно завязаны как на политику, так и на экономику. Во-первых, для Анкары принципиально важно разгромить этот опорный пункт террористов и ликвидировать созданную ими логистическую сеть проникновения в Турцию. Попутно - нанеся удар и по контрабандистам и наркоторговцам, действующим здесь под «крышей» РПК и стабильно выплачивающим в бюджет этой террористической организации солидные суммы «за право вести бизнес» на этой территории. Во-вторых, турецкое командование стремится уменьшить влияние РПК в иракской Сулеймании, что в перспективе позволит затруднить использование этой провинции боевиками для поддержки связанных с РПК сирийских курдских вооруженных формирований. И в-третьих, операцию «Коготь» Анкара намерена проводить с привлечением на каждом из ее этапов отрядов пешмерга, находящихся под контролем руководства Иракской курдской автономии. И это крайне важно. Эрбиль с РПК откровенно «на ножах» и у Анкары появляется серьезный шанс использовать внутрикурдские противоречия для решения своих задач в этом регионе. Если второй этап «Когтя» пройдет успешно, а пока сомневаться в этом не приходится, руководство Турции поставит перед Багдадом и Эрбилем вопрос о своем постоянном присутствии в Хакурке, территории которого станут буферной зоной безопасности возле турецких границ. И это тоже одна из важнейших военно-политических целей нынешнего этапа операции. Как уже говорилось выше, в «Когте» есть и экономическая составляющая. Успех турецкой армии, помимо военно-политических бонусов, позволит существенно нарастить объемы экономических связей Анкары с районом Сулеймания, вторым по значимости в Иракском Курдистане. А там - вполне реальной становится перспектива создания экономической зоны, в которую войдут и иракская Сулеймания, и турецкая Хаккяри, в которых преобладает курдское население, но эти курды - «правильные», враждебные экстремистам РПК.

Кстати, уже в ближайшие дни стоит ожидать, что часть западных масс-медиа начнут обвинять Анкару в агрессии против «курдских борцов за свободу». Каждый пишет то, что слышит, как говорится, но хотелось бы напомнить, что буквально на днях эти «борцы» взяли на себя ответственность за лесные пожары в туристических прибрежных городах Турции Даламан и Мугла, а также за пожар на окраине Стамбула. Причем, в первом случае от поджогов пострадали 400 гектаров леса, пришлось эвакуировать ряд деревень и туристических объектов. Два дня 20 вертолетов, 77 машин и 426 пожарных боролись за то, чтобы остановить огонь. Это, кстати, излюбленный террористами прием - атаковать именно туристические зоны, чтобы нанести максимальный ущерб. Но - вернемся к «Когтю». Развитие событий в регионе заставляет Турцию торопиться как с проведением этой операции, так и с подготовкой к другой, на этот раз - в Сирии. Две масштабные военные акции наступательного характера - это всегда большой риск. Но развитие событий не оставляет Анкаре выбора, поскольку в крайне болезненной для нее «курдской» теме обозначился новый и весьма серьезный игрок. 13 июня в Дейр-эз-Зор, который контролируют формирования сирийских курдов, неожиданно прибыл министр Саудовской Аравии по делам Ближнего Востока Тамер ас-Сабхан. Причем, высокого и нежданного гостя сопровождали заместитель госсекретаря США Джоэль Рейберн, специальный советник США в Международных коалиционных силах Уильям Робак, а также группа сопровождения из американских чиновников и арабских шейхов рангом помельче.