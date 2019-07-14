Россия переправит С-400 в Турцию по «воздушному мосту»

Поставка Турции основных компонентов первого комплекта российско-зенитных комплексов С-400 завершится в течение недели. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источник.

«Еще не было случая, когда транспортная авиация использовалась для поставки такого большого объема техники, по крайней мере, об этом нет информации в открытых источниках», — заявил главный редактор журнала «Экспорт вооружений» Андрей Фролов.

По его словам, для обеспечения быстрых темпов поставок С-400 Россия фактически построила воздушный мост, что играет большую роль в условиях сильного давления со стороны США.

По данным турецки СМИ, Анкара после согласования с Москвой выбрала место для размещения первой батареи ЗРК на границе с сирийской провинцией Ракка.

Отметим, что ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что сделка с Россией по поставкам С-400 является самым важным соглашением для Анкары. Кроме того, Анкара заверила НАТО, что альянс станет сильнее и окажется выгодополучателем от этой сделки.