Кортеж Зеленского попал в ДТП с автобусами с детьми видео
В Запорожской области Украины кортеж президента Владимира Зеленского совершил ДТП, столкнувшись с несколькими автобусами, которые перевозили возвращавшихся с отдыха детей. Об этом сообщает «Страна.ua» со ссылкой на источники в управлении государственной охраны Украины.
По их данным, в ДТП из кортежа президента попали три автомобиля — два внедорожника Volkswagen Touareg и микроавтобус Volkswagen Transporter службы безопасности главы государства.
По словам источников, транспортные средства возвращались в Киев из командировки. Самого Зеленского в автомобилях не было. Он, по данным издания, отправился в Киев на самолете.
Позднее пресс-служба управления государственной охраны Украины сообщила, что в этой аварии пострадал лишь один автомобиль, принадлежащий ведомству: «Автомобиля президента Украины среди машин, попавших в ДТП, не было. Кроме микроавтобуса, в ДТП попали еще два автомобиля, которые двигались в попутном направлении».