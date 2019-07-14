В Запорожской области Украины кортеж президента Владимира Зеленского совершил ДТП, столкнувшись с несколькими автобусами, которые перевозили возвращавшихся с отдыха детей. Об этом сообщает «Страна.ua» со ссылкой на источники в управлении государственной охраны Украины.

По их данным, в ДТП из кортежа президента попали три автомобиля — два внедорожника Volkswagen Touareg и микроавтобус Volkswagen Transporter службы безопасности главы государства.