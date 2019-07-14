Роухани о готовности Тегерана к переговорам с США

Иран готов к переговорам с США, если Вашингтон снимет санкции, прекратит «экономическое давление» и вернется к выполнению своих обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Эти условия выдвинул президент Ирана Хасан Роухани, передает Reuters.

«Если США снимают санкции, прекращают навязанное экономическое давление и возвращаются к соглашению, мы готовы вести переговоры с Америкой сегодня, прямо сейчас и в любом месте», — сказал Роухани.

По словам Роухани, иранцы отказались от «политики стратегического терпения» и теперь будут давать ответ на каждый принятый против них шаг.

Кроме того, отметил президент Исламской Республики, Иран всегда верил в переговоры.