Минздрав о состоянии пострадавших в Шеки
Министерство здравоохранения распространило заявление в связи с состоянием пострадавших в результате падения ветки 500-летнего дерева, растущего на территории Дворца шекинских ханов.
Как сообщили haqqin.az в пресс-службе Минздрава, состояние Хатиры Агамалыевой (осколочный перелом правого бедра, травматический шок) тяжелое, Эльхана Мамедова (закрытая травма позвоночника) оценивается как средней тяжести. Оба продолжают лечение в центральной больнице Шеки.
Состояние находящихся в Клиническом медицинском центре Илькина Мамедова (черепно-мозговая травма тяжелой степени, перелом правой ноги), Сары Хасан (закрытая травма правого бедра в тазу), Фарика Хасана (перелом левой ноги), Самиры Ал Хасан (перелом правого бедра) оценивается как стабильно тяжелое, угрозы их жизни нет.
Напомним, 14 июля на территории Дворца шекинских ханов на туристов упала ветвь пятисотлетнего чинара. Ее диаметр - 50 см. Пострадали 19 человек, включая семерых иностранцев. После оказания медицинской помощи 13 пострадавших были отпущены домой. Ситуация взята под личный контроль президента Азербайджана.