Болельщики сборной Алжира устроили беспорядки во Франции после выхода своей национальной команды в финал Кубка африканских наций, передает ТАСС.

По информации телеканала BFM, тысячи человек вышли на улицы Парижа, Марселя и Лиона. Вскоре между фанатами и сотрудниками полиции начались столкновения. В Париже были разбиты витрины нескольких магазинов. В Лионе сожжены десятки машин. В Марселе болельщики пытались прорваться на территорию порта, однако полиция не позволила им это совершить, из-за чего хулиганы забросали стражей порядка камнями.

Для разгона фанатов полицейские использовали слезоточивый газ. Задержаны не менее 282 человек. По информации телеканала BFM, на данный момент 249 человек заключены под стражу.

Подобные беспорядки произошли и в ночь на пятницу, когда сборная Алжира одержала победу в четвертьфинале.