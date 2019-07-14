В Португалии обезвредили банду грузинских воров

Трое граждан Грузии задержаны полицией португальского города Порту. Их уличили в связях с преступными группировками Восточной Европы, пишет Sputnik Грузия.

Согласно данным следствия, у задержанных была собственная "тренировочная" мастерская в городе Вила-Нова-ди-Гайя, где они упражнялись во взломе сложных замков.

Обвинение утверждает, что в течение пяти месяцев группа из трех человек совершила кражи, по меньшей мере, в 12 квартирах, в основном в округе Порту. Они похищали деньги, драгоценности и сейфы.