Согласно информации, этот запрет может начать действовать уже с 1 октября.

Правительство Грузии готовится вновь ввести запрет на транспортировку зерновых продуктов транзитом через свою территорию. Об этом пишет армянская газета «Жаманак».

«Если это произойдет, то может привести к сверхцентрализации рынка муки, подорожанию хлеба и хлебобулочных изделий. Большая часть зерновых кормов для получения свинины и мяса птицы также импортируется из России», - отмечает издание.

Haqqin.az уже писал о том, что в прошлом году Грузия вводила подобный запрет, обусловленный желанием избежать пробок на грузино-российской границе в разгар туристического сезона и разгрузить автодороги в стране. Тогда в Ереване назвали этот шаг Тбилиси «недружественным».

И не случайно, ведь Грузия является единственной транзитной для Армении страной по части импорта зерновых. Армянские импортеры закупают пшеницу преимущественно в России, доставляя ее наземным транспортом через грузинскую территорию.

Предложенная грузинским правительством новая схема перевозки зерна — по морю (в порт Поти) и оттуда по железной дороге — в перспективе превратит Грузию в монопольного поставщика зерновых в Армению. Это, с одной стороны, обеспечит баснословный экономический эффект для Тбилиси, но с другой — усилит зависимость Армении.

Армянский эксперт Тигран Хачатрян еще в прошлом году призывал власти Армении предпринять срочные шаги, чтобы избежать блокады.

«Это очень серьезная проблема для Армении. Для ее решения сообща должны действовать государство и компании, занимающиеся импортом зерновых. Правительство Армении должно вести переговоры с Грузией. Если мы сможем чем-то помочь в этих переговорах, то должны это делать», - говорил тогда эксперт.