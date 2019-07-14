Грузия может снова ввести блокаду Армении В Ереване забили тревогу
Правительство Грузии готовится вновь ввести запрет на транспортировку зерновых продуктов транзитом через свою территорию. Об этом пишет армянская газета «Жаманак».
Согласно информации, этот запрет может начать действовать уже с 1 октября.
«Если это произойдет, то может привести к сверхцентрализации рынка муки, подорожанию хлеба и хлебобулочных изделий. Большая часть зерновых кормов для получения свинины и мяса птицы также импортируется из России», - отмечает издание.
Haqqin.az уже писал о том, что в прошлом году Грузия вводила подобный запрет, обусловленный желанием избежать пробок на грузино-российской границе в разгар туристического сезона и разгрузить автодороги в стране. Тогда в Ереване назвали этот шаг Тбилиси «недружественным».
И не случайно, ведь Грузия является единственной транзитной для Армении страной по части импорта зерновых. Армянские импортеры закупают пшеницу преимущественно в России, доставляя ее наземным транспортом через грузинскую территорию.
Предложенная грузинским правительством новая схема перевозки зерна — по морю (в порт Поти) и оттуда по железной дороге — в перспективе превратит Грузию в монопольного поставщика зерновых в Армению. Это, с одной стороны, обеспечит баснословный экономический эффект для Тбилиси, но с другой — усилит зависимость Армении.
Армянский эксперт Тигран Хачатрян еще в прошлом году призывал власти Армении предпринять срочные шаги, чтобы избежать блокады.
«Это очень серьезная проблема для Армении. Для ее решения сообща должны действовать государство и компании, занимающиеся импортом зерновых. Правительство Армении должно вести переговоры с Грузией. Если мы сможем чем-то помочь в этих переговорах, то должны это делать», - говорил тогда эксперт.