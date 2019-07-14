Трамп рассказал об «экономических успехах» США

Американский лидер Дональд Трамп отметил большие экономические успехи Соединенных Штатов. По его словам, США могут похвастаться экономическим ростом, несмотря на устаревшую политику, которую проводит глава Федеральной резервной системы Джером Пауэлл.

«Мы прекрасно справляемся в экономическом плане как страна номер один, несмотря на устаревшую политику ФРС в отношении процентных ставок и программы количественного ужесточения», — написал Трамп в Twitter.

Он также отметил, что Штатам «есть куда расти».

Ранее Трамп неоднократно выражал недовольство деятельностью ФРС и обсуждал возможность отставки Пауэлла. Так, 11 июня он пожаловался на политику регулятора. По его словам, «процентная ставка ФРС очень высока в сочетании со смехотворной программой количественного ужесточения».