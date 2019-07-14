Вайны известного хирурга покорили интернет

Снятие таких вайнов своего рода новшество в стране, и это обеспечило большое число просмотров в соцсетях. Люди смогли познакомиться с ежедневной работой хирурга в необычном аспекте.

Юмористически-информативные видеоролики посвящены операциям, регулярно выполняемым хирургом. Вайны длятся минуту и сделаны со спецэффектами. Именно это вкупе с профессиональной монтажной работой делают видеоролики интересными.

Вайны заведующего отделением "Почечные болезни и трансплантология" Республиканского лечебно-диагностического центра (РЛДЦ), феноменального хирурга в области урологии и трансплантологии Рашада Шолана покоряют интернет.

Слоган видеороликов, снятых в кабинете врача и операционной, - "Мы точно знаем цель. Мы на верном пути!"

В одном из вайнов актер-врач рисует на мольберте почки. Актер-пациент лежит на операционном столе. Актер-врач "берет" нарисованную почку, подходит к больному, "ставит" ее на место. Актриса-ассистент с восхищением смотрит на него.

После слов доктора Рашада Шолана: "Это работа актера. А наша работа более серьезная и ответственная!" нам показывают операционную. Там трансплантолог выполняет операцию по пересадке почки. Эта операция показывается поэтапно, а в титрах дается информационный материал: https://www.instagram.com/p/BwOqwqdhOUb/

Здесь можете посмотреть и другие вайны:

Перкутанная нефролитотрипсия: https://www.youtube.com/watch?v=WGBHklCtKVs

Орхипексия: https://www.youtube.com/watch?v=2RZnyxUuVL0

Трансуретральная резекция простаты (ТУР): https://www.youtube.com/watch?v=_tlvNIhfMgc

Реконструкции уретры в гипоспадии: https://www.youtube.com/watch?v=lkq4vLkYhuQ

Формирование артериовенозной фистулы у больных гемодиализом: https://www.youtube.com/watch?v=ddsJINFi6p8

Цистэктомия + илеоцистопластика: https://www.youtube.com/watch?v=Ykv19zvRJvY