Вайны известного хирурга покорили интернет
Вайны заведующего отделением "Почечные болезни и трансплантология" Республиканского лечебно-диагностического центра (РЛДЦ), феноменального хирурга в области урологии и трансплантологии Рашада Шолана покоряют интернет.
Юмористически-информативные видеоролики посвящены операциям, регулярно выполняемым хирургом. Вайны длятся минуту и сделаны со спецэффектами. Именно это вкупе с профессиональной монтажной работой делают видеоролики интересными.
Снятие таких вайнов своего рода новшество в стране, и это обеспечило большое число просмотров в соцсетях. Люди смогли познакомиться с ежедневной работой хирурга в необычном аспекте.
Слоган видеороликов, снятых в кабинете врача и операционной, - "Мы точно знаем цель. Мы на верном пути!"
В одном из вайнов актер-врач рисует на мольберте почки. Актер-пациент лежит на операционном столе. Актер-врач "берет" нарисованную почку, подходит к больному, "ставит" ее на место. Актриса-ассистент с восхищением смотрит на него.
После слов доктора Рашада Шолана: "Это работа актера. А наша работа более серьезная и ответственная!" нам показывают операционную. Там трансплантолог выполняет операцию по пересадке почки. Эта операция показывается поэтапно, а в титрах дается информационный материал: https://www.instagram.com/p/BwOqwqdhOUb/
Здесь можете посмотреть и другие вайны:
Перкутанная нефролитотрипсия: https://www.youtube.com/watch?v=WGBHklCtKVs
Орхипексия: https://www.youtube.com/watch?v=2RZnyxUuVL0
Трансуретральная резекция простаты (ТУР): https://www.youtube.com/watch?v=_tlvNIhfMgc
Реконструкции уретры в гипоспадии: https://www.youtube.com/watch?v=lkq4vLkYhuQ
Формирование артериовенозной фистулы у больных гемодиализом: https://www.youtube.com/watch?v=ddsJINFi6p8
Цистэктомия + илеоцистопластика: https://www.youtube.com/watch?v=Ykv19zvRJvY