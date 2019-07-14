В России взлетели цены на автомобили

Основными причинами роста цен стали повышение НДС до 20 процентов в начале 2019 года, инфляция и обновление модельного ряда. Так, стоимость автомобилей Volkswagen в среднем выросла на 2-3 процента, Volvo подорожали на три процента, Audi — на 2,5 процента, Cadillac Chevrolet — на два процента (Cadillac Escalade Luxury подорожали еще сильнее — на 5,5 процента).

В России цены на автомобили с начала года выросли на 10 процентов, несмотря на то, что авторынок в целом упал, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на дилера «Авилон».

Цены на Chevrolet Tahoe выросли в России на 2,7 процента, на MINI — взлетели на 13 процентов. Mercedes-Benz увеличился в стоимости на 3-6 процентов в базовой комплектации, стоимость допоборудования выросла на 14-23 процента. В 2019 году цены остались неизменными на Maserati, Jeep и Fiat.

Также растет стоимость российских автомобилей. Так, цена на Lada в среднем выросла на 3-3,6 процента.

Рост цен на автомобили происходит на фоне снижения продаж по итогам первого полугодия 2019 года на 2,4 процента.

Продажи новых автомобилей в России в мае 2019 года снизились на 18 процентов. Это более сильный спад, чем ранее указывали участники рынка.